Il “medagliato” comasco Gabriel Soares – argento nel “Doppio Pesi Leggeri” di canottaggio – e gli altri atleti lariani reduci da Parigi pronti per la trasferta a Milano. Domani alle ore 16.30, nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, è infatti prevista la consegna ai lombardi che hanno preso parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024 dell’attestato di ringraziamento per aver rappresentato la regione nel più importante evento sportivo internazionale. All’appuntamento, organizzato dalla Regione, sono stati invitati tutti i rappresentanti della pattuglia lombarda protagonista in Francia.

Presenti, oltre al governatore Attilio Fontana, al sottosegretario regionale allo Sport Federica Picchi e al presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i presidenti nazionali del Coni, Giovanni Malagò e del Comitato paralimpico, Luca Pancalli e i responsabili regionali del Coni, Marco Riva, e del Cip Pierangelo Santelli.