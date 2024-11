“Con l’elezione di Gaetano Manfredi a presidente di ANCI, votato all’unanimità dall’Assemblea Congressuale di Torino, si apre una fase nuova per l’associazione nazionale comuni italiani”. Sono le prime parole del presidente lombardo, il comasco Mauro Guerra.



“E’ molto importante – ha aggiunto – che si sia giunti a una scelta unitaria che non riguarda solo il presidente, ma anche l’assetto complessivo degli Organi dirigenti, di modo che siano rappresentativi delle diverse sensibilità, delle diverse appartenenze civiche dei Sindaci e degli Amministratori e della pluralità dei territori”.



“Davanti a noi abbiamo sfide particolarmente importanti – ha sottolineato Guerra – e non penso solo alla manovra di bilancio, in merito alla quale avvertiamo il bisogno di rimuovere il limite alle assunzioni di personale e di evidenziare l’incomprimibilità della spesa corrente dei Comuni. Oltre a questo c’è il tema complessivo del riassetto della finanza locale e quello della revisione del Testo Unico degli Enti Locali”.



“Ora, l’importante è che a questo lavoro ci si approcci unitariamente, e ANCI Lombardia è pronta e volenterosa per dare il suo contributo di idee e di proposte che siano utili ai Comuni, perché se sono proposte utili ai Comuni sono utili ai cittadini e quindi all’intera Repubblica”. Ha concluso il presidente lombardo.