Aggiornamento sull’annunciato arrivo nel pomeriggio di giovedì della neve in Provincia di Como e anche nel vicino Canton Ticino. Le previsioni confermano la comparsa della perturbazione. “Con l’ingresso dell’aria fredda di matrice artica polare sul Mediterraneo centrale la scena autunnale si trasformerà in un assaggio di inverno – spiega il sito 3BMeteo – La sovrapposizione tra temperature molto basse e precipitazioni si avrà prevalentemente al Nord, qui si realizzeranno le condizioni per avere delle nevicate fino a bassa quota, localmente anche prossime al piano”.

Per quanto riguarda il territorio comasco, le previsioni di 3BMeteo indicano generalmente neve debole, spesso mista a pioggia. La precipitazione dovrebbe essere più copiosa nel tardo pomeriggio. In alcune zone di Val Cavargna e Valle Intelvi potrebbero scendere fino a 4 centimetri. A Como città dalle 18 elle 22 i fiocchi dovrebbero scendere misti a pioggia.

Vale la pena ricordare che da venerdì scorso, e fino al prossimo 15 aprile i veicoli devono essere attrezzati da gomme da neve. Per chi non fa il cambio di pneumatici l’obbligo è di avere a bordo le catene da montare in caso di necessità. Nel periodo in cui vige l’obbligo i ciclomotori e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto. Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo possono arrivare fino a 338 euro e, in alcuni casi è previsto il fermo del veicolo. L’entità delle sanzioni varia a seconda della strada che si sta percorrendo (dentro o fuori il centro urbano o autostrada).

Le previsioni nelle località del Comasco e del Canton Ticino

COMO Pioggia e neve dalle 18 alle 22

ALTA VALLE INTELVI Neve debole dalle 14 alle 16, neve dalle 16 alle 19 (picco alle 17 con 3,6 centimetri) poi neve debole fino alle 22.30

ALZATE BRIANZA Neve debole dalle 17 alle 22

ARGEGNO Dalle 18 alle 22 pioggia e neve e nevischio

AROSIO Inizialmente pioggia e e neve poi neve debole dalle 17 alle 22

BELLAGIO Dalle 18 alle 22 pioggia mista a neve e nevischio

BINAGO Pioggia e neve tra le 15 e le 16, poi neve fino alle 18, neve debole fino alle 21.30

BIZZARONE Dalle 16 alle 21 neve generalmente debole

CANTU’ Neve debole dalle 17 alle 22

CAVARGNA Neve dalle 14 alle 22, picco (4,2 centimetri) tra le 18 e le 19

CENTRO VALLE INTELVI Nevischio dalle 14, poi neve (3 centimetri dalle alle 19); fine alle 21

CHIASSO (SVIZZERA) Pioggia e neve dalle 17, poi neve debole fino alle 22

DIZZASCO Dalle 16 neve debole, tra le 17 e le 18 3 centimetri, poi neve debole fino alle 22

ERBA Dalle 17 pioggia e neve, poi nevischio fino alle 22

GRANDOLA ED UNITI Alle 15 neve debole, poi più intensa verso le 19 (2,5 centimetri); fine alle 22

GRAVEDONA ED UNITI Dalle 16 pioggia e neve, poi neve dalle 19 alle 21.30

LOMAZZO Dalle 17 pioggia e neve, dalle 18 neve fino alle 22

LUGANO (SVIZZERA) Dalle 18 pioggia e neve, poi neve fino alle 21

LURAGO D’ERBA Dalle 17 neve debole fino alle 22

MAGREGLIO-COLLE DEL GHISALLO Neve debole tra le 15 e le 16, neve tra le 17 e le 18 (3,5 centimetri), poi neve debole fino alle 22

MELIDE (SVIZZERA) Pioggia e neve dalle 19 alle 23

MENAGGIO Dalle 18 alle 21 pioggia mista a neve

MENDRISIO (SVIZZERA) Pioggia e neve dalle 18, poi neve fino alle 22

OLGIATE COMASCO Nevischio dalle 15, dalle 18 neve (1,5 centimetri) fino alle 21

PIANO RANCIO Neve dalle 15 alle, con 4 centimetri tra le 17 e le 18

PORLEZZA Dalle 15 pioggia e neve, poi neve tra le 18.30 e le 20 e nevischio fino alle 22

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA Dalle 14 neve debole, poi neve. Il picco alle 18 con 3,6 centimetri. Fine alle 22

SORICO Dalle 16 neve debole, dalle 18 alle 20 neve, fino alle 21 neve debole

TAVERNERIO Dalle 15 nevischio, poi dalla 17 neve debole fino alle 21

UGGIATE TREVANO Neve debole tra le 15 e le 16, neve tra le 17 e le 18, poi neve debole fino alle 21