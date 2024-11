Presentazione ufficiale ieri sera ad Albavilla del nuovo Como Club “I matt da vila”. Grande entusiasmo per il sodalizio, che poche settimane fa era stato tra l’altro ospite del programma di Espansione Tv “Il Barbiere”, in onda tutti i martedì sera. Per gli ospiti è stato un vero e proprio bagno di folla. Moltissimi i giovani presenti. Tra i dirigenti del nuovo sodalizio, Massimo Fusi, storico presidente del Centro Coordinamento Como Club. La presentazione è stata affidata all’attore Leo Valli, speaker ufficiale dello stadio Sinigaglia.

Il Como era rappresentato dal direttore sportivo Carlalberto Ludi, da Osian Roberts, tecnico della promozione in serie A e tuttora nello staff del club lariano e dai giocatori Alessio Iovine, Patrick Cutrone e Alessandro Gabrielloni.