Sanità in sciopero, medici e infermieri mobilitati per difendere il servizio sanitario nazionale. L’agitazione, promossa dai sindacati di categoria, contro le risorse della Manovra, considerate inadeguate. Disagi nei reparti e nei servizi. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e al Sant’Antonio Abate di Cantù a metà pomeriggio erano trenta gli interventi chirurgici saltati e che poi saranno riprogrammati. Inoltre dall’Asst Lariana fanno sapere che non sono state segnalate particolari criticità nell’attività ambulatoriale.

A intervenire sui motivi dello sciopero è Gianluigi Spata, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici di Como che dice: “Le nostre richieste sono state disattese. Il personale sanitario è esasperato”