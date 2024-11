Un trasporto speciale ha risolto il contrattempo che nelle scorse ore ha bloccato il passaggio in dogana della maxi giostra carosello di produzione italiana attesa a Winterland, il villaggio turistico invernale di Locarno. Nei giorni scorsi, mentre la giostra veniva caricata sul camion per il trasporto, ci si è accorti che sforava in altezza di poche decine di centimetri. Si è dunque capito che in dogana non l’avrebbero fatta passare. Ma, come riportato oggi dai siti di informazione ticinesi, gli organizzatori di Winterland non si sono scoraggiati e sono riusciti a portare l’attrazione al villaggio natalizio entro l’apertura della manifestazione prevista per domani attraverso un trasporto speciale. La giostra è già stata montata in piazza Grande, dove rimarrà fino al 6 gennaio.