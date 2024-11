Un albero di ciliegio da fiore è stato donato per il parco dell’Hospice San Martino di Asst Lariana dalla concessionaria comasca ContiMoto, in occasione della Giornata nazionale degli Alberi che si celebra ogni 21 novembre. Asst Lariana ha condiviso a pieno la motivazione che ha accompagnato questo dono: “Un fiore di ciliegio è bello nella sua unicità, ma non grandioso quanto un intero albero di ciliegio in fiore. Allo stesso modo da soli non si possono ottenere i medesimi risultati che si possono raggiungere in squadra”.

L’albero di ciliegio è stato così piantumato nel parco del San Martino, di fronte all’hospice. Per l’occasione è stata organizzata una grande festa a cui hanno partecipato: il personale sanitario e i volontari dell’hospice e i bambini delle scuole dell’infanzia di San Fermo della Battaglia e di via Rezia a Como che hanno ulteriormente abbellito il parco piantando bulbi di tulipano.