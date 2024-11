In attesa di Como-Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio Sinigaglia, domani alle 12 sarà attiva la prelazione riservata agli abbonati per i biglietti per la partita Como-Monza, valida per la 14esima giornata di serie A. La partita interna con la formazione brianzola si disputa sabato 30 novembre alle ore 15.

La prelazione resterà attiva fino a lunedì 25 novembre alle ore 23.59, spiega il club lariano. Gli abbonati alla stagione 2024-2025 potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per altre persone, in un’unica transazione, per tutti i settori dello stadio, inserendo il sigillo fiscale dell’abbonamento al momento dell’acquisto.

La vendita libera partirà martedì 26 novembre alle ore 12. I tagliandi per Como-Monza saranno disponibili sul sito comofootball.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.

La vendita dei biglietti per i settori di casa, in entrambe le fasi, non è consentita ai residenti in provincia di Monza e Brianza, come stabilito dalla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Le modalità di vendita per il settore ospiti saranno comunicate successivamente sul sito del club lariano.