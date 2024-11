Spogliatoi, impianti, copertura, spazi interni e vasca, è arrivato il via libera dalla giunta cittadina al progetto di riqualificazione da 750mila euro per la piscina di viale Geno a Como.

Lo scopo – si legge nelle carte comunali – è adeguare alla normativa vigente il centro sportivo di viale Geno per migliorarne la funzionalità come la fruizione degli spazi. L’investimento – come detto – ammonta a 750mila euro, di cui 250mila euro contributi regionali e 500mila euro fondi comunali.

Nei documenti di Palazzo Cernezzi viene inoltre indicato il cronoprogramma degli interventi da mettere in atto. A gennaio partiranno i lavori che inizieranno dalla riqualificazione della copertura e degli spazi interni agli edifici adibiti all’attività natatoria. La fine è prevista per marzo 2025. Sempre con il nuovo anno partiranno anche gli interventi per l’impianto idrico-sanitario e a novembre è previsto invece l’intervento sulla vasca e gli altri impianti della piscina. In questo caso la consegna dopo i necessari collaudi è stimata per marzo 2026.