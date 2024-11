Un intervento decisivo per migliorare la viabilità del centro paese a Inverigo. È la richiesta fatta dal sindaco Francesco Vincenzi, oggi, durante una riunione a Palazzo Lombardia, negli uffici dell’Assessorato e Direzione generale delle Infrastrutture e Opere pubbliche, alla presenza dell’assessore comasco Alessandro Fermi e dei tecnici dell’Amministrazione provinciale di Como.

Dato che al momento -come è stato confermato durante l’incontro- non è possibile realizzare in tempi rapidi l’auspicato raddoppio ferroviario e anche l’eliminazione del passaggio a livello di via Diaz, è stato deciso di concentrarsi sulla richiesta più urgente: cioè quella di realizzare una rotatoria in via Don Gnocchi – intersezioni con via Urbano III e via Prealpi su Inverigo e via Oberdan su Arosio – e un passaggio pedonale che poi colleghi la nuova rotatoria alla viabilità già esistente, soprattutto sul sovrappasso dove attualmente manca il marciapiedi. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco in attesa del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

“Preso atto che in questo momento non è possibile eseguire i tre interventi contemporaneamente -commenta Fermi-, abbiamo deciso di concentrarci su i due più urgenti, per dare una risposta concreta nel più breve tempo possibile. Anche questa volta il dialogo tra enti è stato fondamentale per trovare una soluzione ottimale”.