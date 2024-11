Accesi gli occhi elettronici che controllano i veicoli in arrivo a Como. Il sistema di telecamere per la lettura delle targhe è realtà. Un totale di 95 apparecchi posizionati in quaranta varchi e in grado di “schedare” tutti i mezzi, indicando in tempo reale quelli irregolari, per l’assicurazione scaduta, la mancata revisione oppure perché rubati o segnalati dalle forze dell’ordine.

Il sistema è stato attivato al comando della polizia locale di Como nei giorni scorsi per una prima fase di rodaggio ed è ormai operativo a tutti gli effetti. In dodici ore, dalla mezzanotte di mercoledì a mezzogiorno di giovedì, le telecamere hanno registrato oltre 188mila transiti di quasi 73mila veicoli diversi. Di questi, 490 erano senza assicurazione e 662 non revisionati

Il sistema non multa in automatico i veicoli irregolari. Sono in tutti i casi gli agenti a sanzionare. “Non sono previste multe a grappolo date in automatico dal sistema – spiega il comandante della polizia locale Vincenzo Aiello – La tecnologia è un valido supporto ma è sempre determinante il fattore umano”