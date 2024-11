Prevenzione e contrasto dei reati di genere, da oggi Como può contare anche su un nuovo strumento. In questura è stato firmato un protocollo d’intesa in materia di atti persecutori e violenza domestica che vedrà collaborare la polizia di Stato e la Fondazione Padri Somaschi Onlus, con l’unità locale consultorio Icarus. Uno strumento in più per sensibilizzare i cittadini e per combattere gli episodi di violenza in famiglia e stalking.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività promosse in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre