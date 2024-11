Un malore al conducente potrebbe aver causato un incidente questa mattina poco prima delle 9.30 in Canton Ticino, nel territorio di Brusino Arsizio in via al Confine. Un 88enne automobilista italiano residente in provincia di Varese, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire – forse a causa di un malore – ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada per poi finire contro una pompa di benzina.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Mendrisio, i collaboratori dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza, i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale e i soccorritori del Servizio autoambulanza mendrisiotto (SAM) e della Rega. Dopo aver prestato le cure all’88enne, l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, le sue condizioni sarebbero serie.