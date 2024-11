Le previsioni sono state finora rispettate. Nel pomeriggio di oggi era stata annunciata una nevicata anche a bassa quota in tutto il territorio della provincia a causa in un impulso di aria artica. Orari e altezza variano ovviamente da località in località. Secondo il sito di 3BMeteo a Como ad esempio i fiocchi, misti a pioggia, sono attesi dopo le 18.

Nelle valli Cavargna e Intelvi i fiocchi – come avevano spiegato i meteorologi e come ora testimoniano le immagini – hanno cominciato a scendere fin dal primo pomeriggio, a partire dalle località di alta quota. Verso le 16 la neve ha iniziato a scendere anche nel Triangolo Lariano. Nel pomeriggio, poi, sempre secondo le previsioni, un po’ alla volta sarà toccato tutto il territorio della provincia.

La pista di sci della Sighignola nell’immagine della webcam

San Bartolomeo Val Cavargna

San Bartolomeo Val Cavargna

San Bartolomeo Val Cavargna

La neve sui prati di San Bartolomeo Val Cavargna

Piano Rancio, nel Triangolo Lariano

La neve sulla strada a Centro Valle Intelvi

Centro Valle Intelvi

La neve sui tetti di Centro Valle Intelvi alle 16.15