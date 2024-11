A partire dal 1° gennaio 2025 gli utenti dell’autostrada Pedemontana che non hanno sistemi automatici di pagamento riceveranno notifiche via email che ricorderanno loro di pagare il pedaggio prima che scada il termine dei 15 giorni dalla data di transito.

Questo nuovo sistema, in fase di sperimentazione, sarà riservato agli utenti che hanno attivato un account per il pagamento online del pedaggio tramite sito web e App. Al termine di questa fase la società valuterà di ampliare il servizio per coloro che utilizzano l’App mediante l’invio di notifiche push, ovvero con un messaggio istantaneo che arriva direttamente sul proprio smartphone.

Questa iniziativa arriva in seguito a una interrogazione che chiedeva proprio spiegazioni sul sistema di pedaggio dell’arteria da parte dei consiglieri regionali del Pd: Angelo Orsenigo e Gianmario Fragomeli.