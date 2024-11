Violenta lite in casa a Como, in via Varesina. Un cittadino del Sudan di 46 anni, regolarmente residente in città, al culmine di una discussione avrebbe colpito il coinquilino con un coltello da cucina. L’uomo ferito, un 24enne egiziano, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri di Como. I militari dell’Arma, al termine degli accertamenti hanno arrestato il sudanese, accusato di lesioni personali. Ancora in fase di ricostruzione i dettagli di quanto accaduto.