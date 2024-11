Grande gioia per la Como Nuoto e il suo presidente Mario Bulgheroni. Christian Bacico, classe 2025, dorsista cresciuto nel vivaio del club di viale Geno, è stato convocato nella Nazionale che parteciperà ai campionati mondiali di nuoto in vasca corta, in programma a Budapest dal 10 al 15 dicembre. La spedizione azzurra sarà composta da 30 atleti, 18 uomini e 12 donne, con molti giovani – Bacico compreso – di affermatissimi campioni come Gregorio Paltrinieri, Benedetta Pilato, Simona Quadarella e Thomas Ceccon.

“La squadra è stata completata considerando le buone indicazioni fornite dalle prestazioni ai recenti campionati assoluti – spiega il direttore tecnico Cesare Butini – Faranno parte di questa rappresentativa molti atleti esperti e tanti giovani. L’intenzione è di favorire il ricambio generazionale necessario per affrontare con qualità e densità i numerosi eventi del quadriennio olimpico; Bacico è stato chiamato per le sue prestazioni importanti. Questa scelta deve rappresentare un’ulteriore motivazione per il nostro movimento e dimostra l’attenzione che la Federazione rivolge ai giovani”.

Atleti convocati: Christian Bacico (Esercito/Como Nuoto), Michele Busa (Imolanuoto), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro/Team Veneto), Carlos D’Ambrosio (Ic Bentegodi), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle/Team Veneto), Luca De Tullio (Fiamme Oro/Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Nicolò Martinenghi (Aniene), Filippo Megli (Carabinieri/Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/Torino), Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Marche Nuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/My Sport Genova Nuoto), Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit), Ludovico Viberti (Fiamme Oro/Torino), Lorenzo Zazzeri (Esercito/Florentia).