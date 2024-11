Ringrazio Svolta Civica che ha mostrato la sua inconsistenza sottolineando che l’amministrazione sta ristrutturando un altro impianto sportivo comunale. E’ una struttura del Comune, che a sua volta percepisce un canone di concessione ed è già un miracolo che non si è staccata ed è finita nel lago”. Così il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, replica alle accuse rivolte nelle scorse ore da Svolta Civica, gruppo di opposizione in consiglio comunale a Como, intervenuto dopo il via libera della giunta cittadina al progetto di riqualificazione per la piscina di viale Geno.

“In campagna elettorale aveva promesso di riaprire la piscina di Muggiò in 3/6 mesi con una spesa di 500mila euro. Dopo quasi 3 anni, dopo aver rinunciato al tentativo di riapertura della struttura esistente e con un progetto di rifacimento di cui si sono perse le tracce, annuncia di investire una cifra maggiore su un’altra struttura, che però al momento è data in gestione ad una società sportiva, la Como Nuoto, che ne consente l’accesso solo ai soci”, aveva attaccato all’amministrazione Svolta Civica attraverso una nota.

Restando in tema di impianti sportivi Rapinese è poi tornato a confermare che entro novembre dovrebbe arrivare il piano economico finanziario dell’operatore privato sul progetto di riqualificazione dell’area di Muggiò. Infine un passaggio anche sull’area dell’ex Ticosa: “Acinque sta lavorando al nuovo piano economico finanziario ma non credo che possa arrivare entro il 2024”.