Sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso in settimana saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22 DI LUNEDI’ 25 ALLE 5 DI MARTEDI’ 26 NOVEMBRE e DALLE 22 DI MERCOLEDI’ 27 ALLE 5 DI GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero, per consentire lavori di manutenzione sulle piante;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

Considerate le chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Si precisa che, per chi proviene dalla Tangenziale di Como, sarà regolarmente percorribile il ramo di allacciamento sulla A9.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria verso Lainate/Milano e rientrare in A9 a Fino Mornasco; per la chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, si consiglia:

verso Lainate: entrare a Fino Mornasco;

verso Chiasso: seguire le indicazioni per Chiasso lungo la viabilità ordinaria.

DALLE 22 DI MARTEDI’ 26 ALLE 5 DI MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE e NELLE TRE NOTTI DI VENERDI’ 29, SABATO 30 NOVEMBRE E DOMENICA 1 DICEMBRE, SEMPRE CON ORARIO 22-5

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Lainate, fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro.