L’arte contro la violenza sulle donne. Nei giorni scorsi alcuni genitori volontari del Liceo Artistico “F. Melotti” di Cantù si sono incontrati a scuola per organizzare una installazione che sarà esposta domani, lunedì 25 novembre alle ore 11:50, nel cortile dell’istituto in via Canturio. “Nel cortile – spiegano i genitori – ci sarà una replica di un savio melottiano realizzato dal dipartimento di scultura, adornato da fiori bianchi (rappresentano l’anima della donna) e un fiore rosso all’altezza del cuore con un foulard bianco (simbolo di purezza) illuminato con un faro rosso (simbolo della violenza che trafigge le donne)”.

“A tutti gli studenti, compresi quelli della sede staccata di Lomazzo, verrà donato un bulbo di tulipano che fiorirà in primavera. I ragazzi – aggiungono i genitori -dovranno prendersene cura, così come ci si deve prendere cura delle persone umane e in particolare delle donne”.

I bulbi sono stati donati da un membro del comitato titolare di un’azienda a Misinto (Monza Brianza).