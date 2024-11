Senso unico alternato per la EX SS583 “Lariana” nel Comune di Pognana Lario. Per consentire lavori di manutenzione di un fabbricato, la circolazione lungo via Giacomo Matteotti, in prossimità dell’incrocio con via Aldo Moro, sarà regolata da movieri da domani, 25 novembre, e fino al 20 dicembre 2024, nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 17, escluso sabato e festivi.