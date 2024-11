Nella Giornata Internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne al Terminal 1 di Milano Malpensa, dove ogni giorno passano 25mila persone, è stata inaugurata la mostra “Com’eri vestita?”, un progetto nato all’Università del Kansas e portato in Italia dall’Associazione Libere Sinergie. L’esposizione, che resterà in aeroporto fino al 7 gennaio, raccoglie 17 storie di vittime di violenza assieme a una riproduzione dei vestiti indossati. Nella domanda “Com’eri vestita?” riecheggia infatti l’allusione a un presunto nesso tra la violenza e gli abiti indossati da chi l’ha subita.

All’inaugurazione era presente anche l’attrice Lella Costa, che ha letto la poesia da cui trae ispirazione la mostra.