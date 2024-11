Un turno di squalifica per Alberto Dossena, difensore del Como. Il giocatore azzurro è stato espulso al 92′ della gara con la Fiorentina. Prima era stato ammonito per proteste, poi il cartellino rosso nel finale “per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, a gioco in svolgimento – dice il dispositivo – colpito con la mano il volto di un calciatore avversario, senza conseguenze lesive; infrazione rilevata da un assistente”.