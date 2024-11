Como, chiusura delle scuole “Sauro” e “Carluccio”. Forza Italia ribadisce il proprio sostegno alle famiglie contro il piano di razionalizzazione deciso dalla giunta comasca. Il direttivo provinciale di Forza Italia Como ha incontrato il comitato genitori.

“L’unica strada è un oneroso ricorso al Tar allo scopo di sospendere la delibera – ha sottolineato il portavoce del comitato Vincenzo Falanga – Si tratta di un percorso cui stiamo lavorando in questi giorni e per il quale saremo costretti a chiedere alle famiglie uno sforzo economico”.

“Siamo convintamente a fianco delle famiglie in questa che ritengo una battaglia di civiltà nell’interesse di tutta la comunità comasca – dice il consigliere regionale di Forza Italia e coordinatore provinciale Sergio Gaddi – Chiudere le scuole e in special modo quelle del centro di Como significa stravolgere i progetti educativi e mettere in discussione i diritti dei bambini. Se il ricorso al Tar è l’unica lingua che il sindaco di Como capisce, noi sosterremo questa scelta fino in fondo”.