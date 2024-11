Dalle 12 di oggi, martedì 26 novembre, è scattata la vendita libera per la partita fra Como e Monza valida per la 14esima giornata di serie A. Il match è in programma sabato 30 novembre alle ore 15 allo stadio Sinigaglia di Como. La sfida sarà preceduta da un evento musicale: dopo Guè Pequeno e Camilla Magli, per questa occasione è stato ingaggiato il duo “La rappresentante di lista” noto al grande pubblico per avere portato a Sanremo 2022 la canzone “Ciao ciao”.

I tagliandi sono disponibili anche per il settore ospiti. La vendita sarà attiva fino a venerdì 29 novembre alle ore 19. In questo caso non sarà possibile cedere il titolo o acquistare biglietti sul posto il giorno della gara. Il prezzo è di 30 euro (escluse commissioni di servizio). Per indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive i residenti della provincia di Monza e Brianza potranno acquistare solo tagliandi del settore ospiti (quindi non tribuna e distinti).

I biglietti sono disponibili a questo link https://comofootball.vivaticket.it/…/serie-a…/255173 e presso tutti i rivenditori autorizzati.