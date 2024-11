L’aggiornamento sul fatto di sangue in Ticino, a poca distanza dal confine con l’Italia. Dopo rinvenimento del cadavere di una 65enne cittadina italiana residente in Italia in un’abitazione di via Campo Sportivo a Morbio Inferiore, il ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è stato fermato un 68enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto la cui posizione è al vaglio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso e dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto anche l’intervento del Care Team.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis. Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi e la raccolta di testimonianze.