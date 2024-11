Incidete a Fenegrò, è accaduto poco prima delle 8 sulla strada provinciale 32 per Bergamo. Scontro frontale tra un’auto e una moto. Il motociclista di 23 anni, a causa del violento impatto con la macchina, è stato sbalzato a circa 10 metri finendo sotto un camion parcheggiato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dalle sedi di Como e Appiano Gentile, due ambulanze e due automediche. Presenti inoltre i carabinieri Lomazzo e la polizia locale di Fenegrò. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Il 23enne ha riportato ferite al bacino e a un arto inferiore ed è stato trasportato in codice rosso – massima gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. La conducente dell’auto, una donna di 52 anni è rimasta ferita al volto ed è stata trasportata anche lei al Sant’Anna in codice giallo, media gravità. Il passeggero del veicolo, un ragazzo di 14 anni è invece rimasto ferito a una gamba. Trasportato anche lui all’ospedale Sant’Anna in codice verde.