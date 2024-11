Il Comune di Chiasso cerca espositori ed esercenti disponibili a partecipare ai mercatini che precedono il Natale. Oltre al tradizionale evento dell’8 dicembre a cura della Società dei Commercianti del Mendrisiotto, la città di confine proporrà mercatini natalizi ogni sabato e domenica prima delle festività, nei giorni 14, 15, 21 e 22 dicembre. In queste date sono previsti pure spettacoli itineranti lungo Corso San Gottardo e attività di intrattenimento per grandi e piccoli, nello Chalet in Piazza Indipendenza.

Espositori ed esercenti possono proporsi tramite il formario scaricabile QUI, da inoltrare entro il 7 dicembre all’indirizzo di posta elettronica mercatini@chiasso.ch.