Arnesi da scasso, una paletta simile a quella in uso alle forze dell’ordine e una ricetrasmittente. Il materiale è stato scoperto dai carabinieri su un’auto in sosta a Capiago Intimiano. Il proprietario, 50enne residente a Milano, è stato denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo non ha saputo spiegare perché fosse nel Comasco.

La vettura è stata controllata durante i servizi di controllo straordinari nella zona, decisi dai carabinieri per contrastare l’aumento dei furti. Il 50enne aveva in macchina un piede di porco, un piccone, torce, cacciaviti, pinze, una paletta riportante la scritta “Scuola alt”, che poteva indurre in errore per la somiglianza a quelle in dotazione alle forze dell’ordine e una ricetrasmittente.

I militari dell’Arma proseguiranno nei controlli anche nei prossimi giorni.