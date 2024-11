Per Como-Monza, partita molto temuta anche sul fronte dell’ordine pubblico per i rapporti non idilliaci tra le due tifoserie, arrivano ulteriori limitazioni per la viabilità. Agli ormai noti provvedimenti attorno allo Stadio Sinigaglia si aggiunge il divieto di circolazione e sosta in piazzale San Gottardo e via Venini. Gli orari precisi verranno definiti nelle prossime ore e sono legati all’arrivo dei supporters ospiti. La stessa misura era stata adottata per la gara contro l’Hellas Verona.

Squadre in campo sabato alle 15, come per le altre sfide casalinghe, lo stadio sarà blindato 24 ore prima dalla partita con divieto di sosta e circolazione.



Nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite sia all’arrivo (in direzione stadio) che al ritorno (in direzione Lazzago) sarà temporaneamente sospesa la circolazione anche nel tratto viale Innocenzo XI-viale Roosevelt per consentire lo schieramento del personale delle forze dell’ordine impiegato nel servizio di sicurezza.

Divieti anche per gli alcolici

Si aggiunge poi il divieto di somministrazione di alcolici con gradazione superiore ai 10 gradi – escludendo quindi vino e superalcolici e permettendo solo il consumo di birra – e la distribuzione di bevande in contenitori di vetro. Il provvedimento viene applicato per la seconda volta quest’anno durante un match sportivo ed è stato emesso per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. L’ordinanza scatterà a partire dalle 13 fino alle 18. Il divieto sarà applicato a tutti i locali che si trovano nell’area dello stadio cittadino, quindi ai chioschi all’interno del Sinigaglia e ai locali pubblici di viale Masia, viale Rosselli, viale Puecher, piazzale Somaini, l’area dei giardini a lago di Mafalda di Savoia e – come si legge nel testo del provvedimento – “nei confronti di tutti gli esercizi, anche della grande distribuzione, che si trovano nel raggio di 200 metri dall’impianto sportivo”. Le attività dovranno affiggere all’esterno l’ordinanza del sindaco per informare la clientela.

Le limitazioni per i tifosi ospiti

L’Osservatorio dello Sport del Ministero dell’Interno aveva già deciso limitazioni nell’acquisto dei biglietti. I sostenitori biancorossi potranno comprare ticket esclusivamente per il settore ospiti (quindi la curva, non distinti e tribuna). Viene poi raccomandato di aumentare le aree di filtraggio e prefiltraggio e il numero degli steward