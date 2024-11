Il fiuto di Kevin, cane del nucleo cinofili, ha portato i carabinieri di Como ad arrestare un 33enne di Castelmarte. In casa, nascosti in un cassetto della cucina e nel vano per il contatore aveva 10 grammi di cocaina suddivisi in dosi e 60mila euro in contanti.

I carabinieri di Albate, con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Como e del nucleo cinofili di Casatenovo, nel Lecchese, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, sospettato di attività di spaccio.

Il cane Kevin ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente, poi in effetti trovata. Il 33enne è stato arrestato e portato in carcere al Bassone.