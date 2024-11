Chiusura delle scuole a Como, i genitori non si fermano e continuano la loro battaglia contro il piano di razionalizzazione degli edifici scolastici deciso dall’amministrazione comunale.

Nelle scorse ore il Movimento Genitori della scuola dell’infanzia Luigi Carluccio di via Volta e della primaria Nazario Sauro di via Perti – i due istituti prossimi alla chiusura – hanno lanciato una raccolta fondi per poter fare ricorso al Tar contro la decisione del Comune di Como.

“Come Movimento Genitori abbiamo organizzato diverse iniziative negli ultimi due mesi per sensibilizzare l’intera città: abbiamo incontrato il Prefetto di Como, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, le Categorie Sindacali, abbiamo organizzato una protesta silenziosa durante uno degli ultimi consigli comunali e abbiamo dato avvio a una raccolta firme per chiedere un Referendum abrogativo della delibera che prevede la chiusura delle due scuole”, scrivono i genitori dei piccoli alunni, sottolineando: “Ora il percorso diventa arduo: abbiamo bisogno del sostegno di tutti per raggiungere il nostro prossimo obiettivo, l’ultimo tassello che resta nella nostra disponibilità per rivedere questo progetto di chiusura, il ricorso al TAR della Lombardia”.

Sullo stessa tema nelle scorse ore era intervenuto il portavoce del comitato Vincenzo Falanga sottolineando che al momento “l’unica strada è un oneroso ricorso al Tar allo scopo di sospendere la delibera. Si tratta di un percorso cui stiamo lavorando in questi giorni e per il quale saremo costretti a chiedere alle famiglie uno sforzo economico”.