L’arte esposta direttamente da casa: sarà inaugurata sabato 30 novembre la mostra dell’artista comasco Pietro Turati dal titolo “Movimento”. Nella nuova Home Gallery Ziveri, a Como, in via Brambilla 37, alle ore 17 di sabato aprirà al pubblico l’esposizione del pittore. Per l’occasione saranno esposte 30 opere, tra oli e acrilici su tela.

La mostra, presentata dal critico d’arte Sergio Gaddi e dall’architetto Nicoletta Sanguinetti, sarà aperta fino al 15 febbraio 2025, su prenotazione. Soltanto a dicembre, inoltre, saranno previsti open day nei weekend, dalle ore 11 alle ore 18.

“L’idea della home gallery è di presentare l’arte già inserita in uno spazio abitativo, in modo da cogliere subito le relazioni tra opera e contesto”, ha dichiarato Sergio Gaddi. “La prima mostra è dedicata a Pietro Turati, giovane artista dal grande potenziale che seguo da anni e che ha già esposto in diverse personali. Pietro ha un’originale potenza espressiva e presenta visioni delle relazioni umane molto moderne e di fascino assoluto”, ha tenuto a sottolineare. Inoltre, ha ricordato, “la galleria ha ovviamente in programma anche mostre di altri artisti che verranno presentati nel corso dell’anno, sempre inseriti in uno spazio che prima di tutto è “home”, quindi armonico e accogliente”.