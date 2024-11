Un 36enne marocchino regolarmente residente a Lomazzo è stato arrestato dalla polizia per spaccio. Secondo quanto accertato dagli agenti della squadra mobile della questura di Como, sarebbe stato il punto di riferimento per la vendita della droga nella zona in cui abitava. Dava appuntamento ai clienti dove preferivano e poi li raggiungeva per consegnare le dosi.

Le indagini sono state portate a termine dagli agenti della squadra mobile, che nell’ultimo periodo hanno condotto altre operazioni analoghe. I poliziotti lo hanno seguito mentre, a bordo della sua auto, incontrava i clienti a Lomazzo, Bregnano e Guanzate.

Fermato, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. E’ stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato portato in questura e gli investigatori hanno accertato che aveva già precedenti accuse per reati analoghi, aveva già ricevuto un avviso orale del questore ed era in libertà vigilata.