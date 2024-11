Da sabato 30 novembre a lunedì 6 gennaio tornano gli eventi di Natale a Cantù con la rassegna Scintille di Natale, organizzata dal Comune, grazie a sponsor e collaborazioni.

Oltre 50 eventi animeranno il centro cittadino e le frazioni con un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli.

Quest’anno Cantù brillerà con numeri record: oltre 350 mq della pista di pattinaggio in Piazza Garibaldi, 1.460 metri lineari di tetti luminosi, 108 attraversamenti luminosi decoreranno il centro e le frazioni.

La rassegna prenderà il via questo sabato, 30 novembre, alle ore 17 con La Magia del Natale, spettacolo di danza a cura della scuola Colisseum.

Il corteo di ballerini percorrerà via Matteotti per concludersi in Piazza Garibaldi. La serata continuerà con l’esibizione di danza aerea della compagnia ZaMagA Athletic Dancers, culminando attorno alle 18.00 con l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale a LED, alto oltre 11 metri, alla presenza dell’Amministrazione Comunale.

Tra le novità di quest’anno spicca The Bus Stop, un double-decker inglese del 1960 trasformato in bistrot, che animerà Largo XX Settembre con un vero bar al piano inferiore e una terrazza al piano superiore.

L’assessore Girgi: “Un Natale per tutti, tra tradizione e novità”

“Il Natale è da sempre un momento speciale per Cantù, e quest’anno abbiamo voluto arricchire la tradizione con iniziative pensate non solo per le famiglie, ma anche per i giovani. La presenza di The Bus Stop, con il suo bistrot unico e gli eventi dedicati, è un esempio concreto di come vogliamo creare spazi di socialità e creatività per le nuove generazioni, rendendole protagoniste del Natale in città”. Ha spiegato Isabella Girgi, assessore alla Cultura. “Come ogni anno, non mancano momenti di magia per i più piccoli, con un programma ricco di laboratori, spettacoli e attività pensate per far vivere loro l’atmosfera natalizia. Abbiamo inoltre confermato la presenza di luminarie, eventi itineranti e decorazioni non solo nel centro, ma anche nelle frazioni, per portare il calore delle festività in ogni angolo di Cantù. Questo Natale rappresenta un perfetto equilibrio tra tradizione e novità, offrendo a tutti l’opportunità di vivere la nostra città in un clima di festa e condivisione. Colgo l’occasione per ringraziare le attività economiche, il cui contributo è stato fondamentale per illuminare tutta Cantù, e tutti gli attori coinvolti che hanno messo in campo una kermesse davvero importante, con l’obiettivo, non secondario, è anche quello di rivitalizzare il commercio di vicinato. Un grazie speciale, infine, agli Uffici Comunali per la loro collaborazione e il prezioso contributo”. Ha concluso l’assessore.