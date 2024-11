Più di sei ore bloccati su un treno, senza luce, riscaldamento e possibilità di accedere ai bagni. Nulla, alla partenza del treno, poteva far presagire che pochi istanti dopo sarebbe iniziato un viaggio infernale per i passeggeri. Eppure, è quanto accaduto ieri sul Tilo partito alle 13.43 da Milano Centrale e diretto a Locarno. Il convoglio ha viaggiato soltanto per pochi minuti per poi fermarsi definitivamente alle porte del capoluogo meneghino.

A raccontare la disavventura vissuta nella giornata di ieri è Carmine Sabia, insegnante di Disegno e Falegnameria in un istituto professionale di Brescia, pendolare che ogni mattina prende il treno per raggiungere il luogo di lavoro.