I primi sospetti durante un controllo a un posto di blocco in via Varesina, poi la perquisizione a casa e la scoperta di una piantagione di droga. La Polizia di Stato ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un milanese di 31 anni residente a Villa Guardia. Scoperti e sequestrati un chilogrammo e mezzo di marijuana confezionata e pronta per essere venduta, 9 piante di cannabis in vaso, 22 pastiglie di ketamina e prodotti e attrezzature per la coltivazione e il confezionamento delle dosi.

Il 31enne era stato fermato per un controllo mentre era sulla sua auto. Agli agenti non è sfuggita l’agitazione dell’uomo, che trasportava un barattolo in vetro contenente poco più di 10 grammi di marijuana e un secondo contenitore con alcune pastiglie.

I controlli successivi a casa del 31enne hanno permesso di scoprire il resto e sono sfociati nell’arresto del milanese, portato in carcere al Bassone.