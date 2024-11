Stessa tratta ferroviaria e stessa fascia oraria. Dopo il viaggio da incubo di martedì scorso sulla linea Locarno – Lugano – Chiasso – Milano Centrale nuova giornata di disagi. Questa volta a creare ritardi e cancellazioni un guasto allo scambio nella stazione di Carimate, poi risolto dai tecnici del gestore dell’infrastruttura, Rete Ferroviaria Italiana.

Sulla linea transfrontaliera che collega Milano alla Svizzera e viceversa si sono accumulati ritardi e variazioni di percorso. Stessa sorte per la linea Chiasso – Como – Milano – Rho, anche in questo caso i disagi per viaggiatori e pendolari sono stati causati sempre dal guasto ad uno scambio nella stazione di Carimate.

Ormai i disagi vissuti dai viaggiatori sulle linee ferroviarie lombarde, e in particolare quelle comasche, si verificano quasi quotidianamente. Non si contano nemmeno più le mattine perse o fortemente penalizzate a causa proprio del trasporto ferroviario.

Intanto guardando i dati presenti sul sito Trenipendolari.it nel mese di novembre – non ancora terminato – i treni che hanno viaggiato in orario sono stati 721, mentre 877 i convogli in ritardo. I minuti di ritardo totalizzati sono stati 6.260.