Nella cornice di Villa Argenta, è stata presentata la 33esima edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù” 2025. La manifestazione si terrà al Teatro Fumagalli di Vighizzolo dal 6 al 10 maggio. Nel corso della serata sono stata presentate tutte le novità dell’edizione 2025. Presente per l’occasione Cristina Molteni, presidente del concorso.

La direzione artistica è affidata al Maestro Vincenzo Balzani, che del Concorso è ideatore e co-fondatore insieme a Giuliano Molteni. Per questa edizione, la presidenza della giuria è nelle mani del Maestro Carlos Cebro. Presenti in sala anche diversi esponenti istituzionali. Tra i principali cambiamenti, la mancanza della sezione Young Talents che per due anni ha inaugurato la prima serata dell’evento e che, per il 2025, sarà organizzata in un altro momento dell’anno per dare più visibilità e valore ai giovani concorrenti.

Altra importante novità è l’arrivo di una compagine orchestrale dal nome nuovo, che raccoglie l’eredità di 30 anni di collaborazione con i professori d’orchestra di Bacau. Sotto il nome di “Orchestra Filarmonica Nazionale di Romania”, si schiereranno le prime parti delle principali orchestre rumene, arricchendo così il repertorio trentennale del concorso. Per l’occasione, inoltre, si esibirà una nuova aggregazione di componenti d’orchestra provenienti da ogni parte della Romania.

L’inaugurazione del concorso canturino è fissata per il prossimo 6 maggio, partendo dalle semifinali della sezione classici, continuando – nei giorni successivi – con le semifinali della sezione romantici. Per concludere, spazio alle due finali previste per venerdì 9 e sabato 10 maggio con l’immancabile cerimonia di premiazione.