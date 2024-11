Il corpo senza vita di una donna di 57 anni è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi a Como, in un appartamento in via Cesare Cantù. Dalle prime informazioni, sembra che fosse morta da tempo, probabilmente da almeno un anno stando a quanto accertato dagli agenti della polizia scientifica della questura di Como.

La vicenda è ancora in fase di ricostruzione. I vicini avrebbero dato l’allarme, segnalando un forte odore sospetto proveniente dall’appartamento. Dopo i primi accertamenti, la polizia ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno forzato la porta e nell’appartamento è stato trovato il corpo senza vita della donna.

Secondo quanto accertato, era nata a Fiume nel 1967. Sono stati chiamati gli esperti della scientifica per i rilievi e il corpo è stato poi trasportato al Sant’Anna. Informata la procura di Como.