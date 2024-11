Dal carcere del Bassone al centro per i rimpatri di Roma. Gli agenti della polizia di Stato di Como hanno eseguito nelle scorse il provvedimento, emesso nei confronti di un marocchino di 50 anni che, al termine della pena scontata al Bassone è stato rimpatriato. L’immigrato era stato condannato per una serie di reati, tra i quali un tentato omicidio durante una rapina, nel 2004 nel Milanese. L

a polizia ha inoltre accompagnato al centro per i rimpatri in provincia di Gorizia un gambiano di 27 anni irregolare in Italia e con precedenti accuse per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, lesioni personali e violazioni della legge sugli stupefacenti.