Si avvicinavano ai tifosi prima dell’inizio della partita tra Como e Fiorentina per provare a vendere dei mignon di liquori che solitamente vengono venduti negli stadi. Ma sono stati scoperti, sanzionati, la merce sequestrata e non potranno più mettere piede in città per un anno. Si tratta di due uomini di 38 e 60 napoletani che fuori dal Sinigaglia approcciavano i supporters che stavano per entrare nell’impianto. Non sono passati inosservati ai poliziotti in servizio per la gestione dell’ordine pubblico che a loro volta hanno avvisato i colleghi della polizia locale che hanno poi svolto i controlli.



Durante le verifiche gli agenti hanno chiesto conto della modalità di vendita constatando che erano privi della prevista licenza. Portati al comando di viale Innocenzo XI gli accertamenti svolti hanno permesso di scoprire che la coppia era già stata segnalata in altre città d’Italia in occasione di altre partite di serie A. Dopo essere stati identificati sono stati sanzionati in base alla violazione del Testo Unico della Legge Regionale in materia di commercio, la merce è stata sequestrata e contestualmente sono stati allontanati. Dopo aver ricevuto la relazione sull’accaduto, il questore di Como, Marco Calì, ha firmato ed emesso a carico dei due napoletani, un foglio di via dalla città di Como della durata di un anno.