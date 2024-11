Un falso prete che si aggira in provincia di Monza presentandosi per le benedizioni natalizie. La truffa è stata segnalata dalla comunità religiosa Quattro Campanili. “Vogliamo avvisare tutti i residenti di Correzzana, Lesmo, Camparada, Gerno e Peregallo che potrebbero esserci persone che si spacciano per i preti della comunità – dice il messaggio pubblicaot sui social – Non aprite la porta a nessuno che si presenti come Don Nicola. Le benedizioni natalizie saranno eseguite esclusivamente dai sacerdoti della parrocchia: Don Mauro e Don Stefano. Altre persone che si presentano a nome della comunità non sono autorizzate – prosegue la comunità Quattro campanili – Vi invitiamo a essere vigili e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto”.