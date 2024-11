Da un gazebo in piazza Boldoni a Como è partita la campagna di Fratelli d’Italia contro la giunta Rapinese. Il segretario cittadino e il presidente provinciale del partito, Sergio Zauli e Stefano Molinari, hanno distribuito ai cittadini un volantino che ripercorre i due anni e mezzo di amministrazione Rapinese, “un’amministrazione ostile a Como – si legge nel documento – promesse non mantenute, tante scelte sbagliate e occasioni mancate”. A partire dagli impianti sportivi, in primo luogo la piscina di Muggiò, chiusa dal 2019.