La polizia di frontiera di Ponte Chiasso ha arrestato un albanese di 31 anni, destinatario di un provvedimento della procura di Perugia. Accusato in Italia di una lunga serie di reati, era stato recentemente arrestato in Svizzera. Dopo aver scontato circa undici mesi di reclusione, è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Ponte Chiasso e portato in carcere al Bassone.

Tra i colpi che gli vengono contestati, un furto in un’abitazione nel 2015 a Terni e uno speronamento a una volante della polizia nel Milanese.

Il 31enne, latitante dall’aprile 2023, deve scontare una pena residua di due anni e quattro mesi di reclusione.