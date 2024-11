Un pari che serve poco ad entrambe le contendenti, ma che comunque muove la classifica. Almeno quello. Il primo storico derby di serie A tra Como e Monza è terminato 1-1. Nuova occasione sfumata per il Como, che era riuscito a portarsi in vantaggio, ma che poi è stato riaggiunto su rigore dagli ospiti.

Una gara sostanzialmente eqilibrata con un buon numero di occasioni da entrambe le parti. Nel primo tempo a far valere la supremazia territoriale sono stati comunque i lariani, che prima del gol, come spesso è capitato in questa stagione, non sono riusciti a concretizzare il gioco macinato. Il Monza, pur subendo l’avversario, ha paradossalmente rischiato in più occasione di passare in vantaggio.

Il gol dei lariani è giunto al 36’ con Engelhardt, pronto a ribadire in porta con un colpo di testa su una azione di calcio d’angolo.

Il pari degli ospiti con Caprari su rigore nella seconda parte, un penalty fischiato dopo un tocco di mano di Nico Paz in area. Reina – preferito ad Audero – spiazzato e punteggio sull’1-1.

Finale di match vivace, con le due contendenti che hanno provato a segnare la rete della vittoria, con belle opportunità per Nico Paz e Belotti da una parte e per Djuric dall’altra.

Alla fine è arrivato un 1-1 che non ha accontentato nessuno, con il Como che sale a 11 punti e rimane terzultimo. Nel prossimo turno i lariani sono attesi, domenica 8 dicembre, dalla gara di Venezia; il ritorno sul Lario sette giorni dopo contro la Roma, poi l’attesa trasferta di San Siro, lunedì 23 dicembre.