Clamorosa e difficilmente digeribile sconfitta della Pallacanestro Cantù sul campo di Pesaro. In terra marchigiana la formazione brianzola è stata superata nettamente con il punteggio di 90-67. Certamente non il rientro che ci si attendeva dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, con Cantù che era finalmente con la rosa al completo. Una prestazione che non è piaciuta ai tifosi che hanno seguito la squadra e che alla fine si sono confrontati con i giocatori, chiedendo più impegno e attaccamento alla maglia.

“Pur avendo iniziato molto bene in termini realizzativi, difensivamente siamo stati troppo superficiali fin dall’inizio, con poca presenza e poca adrenalina – ha detto alla fine l’allenatore Nicola Brienza – Nel secondo tempo, e soprattutto nell’ultimo quarto, siamo stati oggettivamente troppo brutti, spegnendoci completamente. Ovviamente questo non deve succedere. Nel momento in cui abbiamo percepito di aver perso la partita, ci siamo lasciati andare e questo aspetto mentale non va bene. Complimenti a Pesaro che ha meritato questa vittoria”.

Cantù è ora attesa da due sfide casalinghe. Domenica alle 18 attende al PalaDesio l’Urania Milano; poi, mercoledì 11, la partita contro la Juvi Cremona.

Serie A2, risultati 14esima giornata

Sella Cento-UEB Gesteco Cividale 62-79

Apu Old Wild West Udine-Ferraroni Juvi Cremona 98-67

Unieuro Forlì-UCC Assigeco Piacenza 88-82

Elachem Vigevano 1955-Flats Service Fortitudo Bologna 71-78

Libertas Livorno 1947-Tezenis Verona 72-79

Gruppo Mascio Orzinuovi-HDL Nardò Basket 66-58

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Acqua S.Bernardo Cantù 90-67

RivieraBanca Basket Rimini-Valtur Brindisi 91-78

Avellino Basket-Wegreenit Urania Milano 83-81 d. 1 t.s.

Reale Mutua Torino-Real Sebastiani Rieti 74-69

Classifica

RivieraBanca Basket Rimini 24 punti

UEB Gesteco Cividale 22

Apu Old Wild West Udine 22

Acqua S.Bernardo Cantù 18

Wegreenit Urania Milano 18

Unieuro Forlì 16

Tezenis Verona 16

Real Sebastiani Rieti 16

Gruppo Mascio Orzinuovi 14

Flats Service Fortitudo Bologna 14

Reale Mutua Torino 14

Avellino Basket 12

Ferraroni Juvi Cremona 10

Valtur Brindisi 10

Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 10

Elachem Vigevano 1955 8

Sella Cento 8

HDL Nardò Basket 8

Libertas Livorno 1947 8

UCC Assigeco Piacenza 4

Prossimo turno

06/12/2024 20:30 UEB Gesteco Cividale-Avellino Basket

07/12/2024 18:00 UCC Assigeco Piacenza-Flats Service Fortitudo Bologna

07/12/2024 20:00 Tezenis Verona-Sella Cento

07/12/2024 20:30 Ferraroni Juvi Cremona-Unieuro Forlì

07/12/2024 21:00 Real Sebastiani Rieti-Elachem Vigevano 1955

08/12/2024 17:00 Valtur Brindisi-Gruppo Mascio Orzinuovi

08/12/2024 18:00 HDL Nardò Basket-RivieraBanca Basket Rimini

08/12/2024 18:00 Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Reale Mutua Torino

08/12/2024 18:00 Acqua S.Bernardo Cantù-Wegreenit Urania Milano

08/12/2024 19:00 Libertas Livorno 1947-Apu Old Wild West Udine