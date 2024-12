Tappa a Olgiate Comasco oggi per il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il prefetto di Como Corrado Conforto Galli ha deciso di organizzare le riunioni sul territorio, per un confronto anche con i sindaci e gli amministratori locali.

“Abbiamo confermato la volontà di un dialogo fruttuoso capace di consolidare le dinamiche di legalità sui territori e di incrementare il contrasto a furti nelle abitazioni, criminalità giovanile, spaccio di droga nelle aree boschive del Parco Pineta e truffe ai danni degli anziani, che rappresentano le maggiori criticità dell’area e che allarmano le comunità locali”, ha detto al termine il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.

Con il prefetto è stata condivisa la necessità di implementare il sistema di sicurezza partecipata. I sindaci hanno segnalato la carenza di personale della polizia locale, oltre al tema del disagio giovanile.