Sosta selvaggia a Como: auto posteggiate a ridosso degli incroci, in curva, fuori dagli spazi, dentro passaggi o strisce pedonali.

Insomma, un vero e proprio campionario di divieti di sosta, raccolti da un telespettatore, che nel primo weekend di shopping natalizio ha inviato questa segnalazione alla redazione commentando così: “Queste foto sono state scattate in Via Zezio, Via Brambilla, Via Crespi, nell’area attorno al Valduce, in Largo Radice e Via Prudenziana. Riecco la città dei bifolchi”.