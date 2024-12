L’ultimo saluto a Giorgio Porta – per due mandati presidente dell’Aero Club e a lungo gestore del Lido di Villa Olmo – sarà domani, martedì 3 dicembre. Il rito funebre alle 15 nella basilica di San Giorgio, in via Borgo Vico. Dalle 11, prima del funerale, la camera ardente sarà allestita nell’hangar dell’Aero Club. Numerose le testimonianze giunte in queste ore all’associazione cittadina nel ricordo dell’ex presidente, scomparso nella notte tra sabato e domenica. Porta aveva lasciato il vertice dell’Aero Club Como dopo essere stato eletto consigliere federale dell’Aeroclub d’Italia.